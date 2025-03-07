5G－A商用擴展　支撐數智化轉型

中評社北京3月7日電／據科技日報報導，主媒體中心的大屏幕上，高山滑雪運動員飛馳而下，濺起的雪粒清晰可見，5G－A毫米波技術讓8K超高清直播得以實現；亞布力雪上賽區，5G－A通感一體基站集成通信、感知與計算能力，實時監測半徑1公里、高度300米以下的無人機飛行軌跡……作為首次大規模應用5G－A技術的國際大型體育賽事，第九屆亞洲冬季運動會的賽場，也是5G－A技術商用落地的展示場。



2024年被認為是“5G－A商用元年”。這一年，5G－A首個版本標準凍結；華為正式發布5G－A產業技術演進方向；幾大運營商推出商用部署計劃及服務套餐。5G－A網絡真正實現“從0到1”的突破。



“5G－A已經進入規模發展新階段。”剛剛閉幕的2025年世界移動通信大會（MWC 2025）上，華為高級副總裁、ICT銷售與服務總裁李鵬表示，“人類社會加速邁向智能世界，泛在的智能應用對網絡能力提出更高要求，從5G到5G－A的持續演進將釋放網絡的無限潛能。”



從實驗室走向應用場



5G－A作為5G的“升級版”，融合通感一體、無源物聯等前沿技術，能夠實現十倍於既有網絡的能力飛躍。



過去一年，《5G規模化應用“揚帆”行動升級方案》《國家數據基礎設施建設指引》等政策文件相繼出台，明確推進5G網絡向5G－A升級演進。各地積極行動，以北京為例，相關行動計劃提出，新建或改造超2萬個5G－A基站，推動全市邁入“雙萬兆”網絡時代。



同時，三大電信運營商積極布局5G－A規模商用，並在北京、上海、廣東等地，針對直播、在線娛樂、移動辦公等重點場景推出豐富的5G－A業務。



相關舉措不僅為5G－A規模化部署提供支持，更通過標準制定、場景試點、產業協同，加速其從實驗室走向應用場。中國信息通信研究院副院長胡堅波表示，我國在5G－A國際標準中牽頭項目數及標準提案數占比超過30%，將持續引領5G增強技術標準演進。