韓空軍戰機誤炸居民區已致29人受傷

中評社北京3月7日電／據央視網報導，當地時間3月7日，據韓國國防部消息，韓國空軍昨日在韓美聯合軍演中發生的誤炸共造成29人受傷，包括15名平民和14名士兵，其中2名平民傷勢較重。



據韓國空軍的通報，當地時間3月6日10時左右，兩架空軍KF－16戰鬥機在參加聯合射擊演習時“非正常投下”各4枚MK－82炸彈。炸彈落在目標射擊場外的居民區，且全部爆炸。



據稱，誤炸原因系飛行員輸入坐標失誤。