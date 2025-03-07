我國科研團隊解鎖太陽能電池“長壽密碼”

中評社北京3月7日電／據央視網報導，鈣鈦礦太陽能電池因其高效、低成本、輕量化等特點，被視為未來光伏技術的重要方向。然而，這類電池存在一個關鍵問題——穩定性較差，難以長期使用。3月7日，華東理工大學的一項研究成功破解了這一難題，相關成果已發表在國際頂級期刊《科學》（Science）。據悉，科研團隊成功找到延長鈣鈦礦太陽能電池壽命的關鍵方法，這項“命短”難題的破解，讓人類距離用上更便宜、更輕薄的太陽能板又近了一大步。



鈣鈦礦太陽能電池被稱作“未來之光”，它不僅能像傳統矽電池一樣發電，還能做成薄如紙張、可彎曲的形態，甚至能貼在衣服或窗戶上使用。但多年來，這種電池有個致命弱點：在陽光下用不了多久就會“衰老”，使用壽命遠達不到實際應用要求。



研究團隊揭開了這個“短命”謎團。研究發現，鈣鈦礦材料在陽光照射下會像氣球一樣反復膨脹收縮，時間一長就會“內傷”破裂。這種材料遇光會膨脹超過1%，內部晶體相互擠壓產生破壞力，就像反復折叠的紙最終會斷裂一樣。



科研人員想出了一個妙招——給材料穿“防彈衣”。他們用世界上最堅硬的材料之一石墨烯，加上特殊透明塑料，制成衹有頭髮絲萬分之一的超薄保護層。實驗證明，這層“防護服”能讓材料抗壓能力翻倍，把膨脹幅度從0.31%降到0.08%，就像給易碎品加了抗震包裝。



經過嚴格測試，裝上這種保護層的太陽能電池創下新紀錄：在模擬日常使用的強光高溫環境下，持續工作3670小時（約153天）後，仍能保持97%的發電效率。這是目前同類電池中最長的穩定工作時間，意味著實際應用成為可能。