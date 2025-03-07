三款航空發動機今年進度條將繼續刷新

中評社北京3月7日電／據央視網報導，今年的政府工作報告提出，要推進高水平科技自立自強，強化關鍵核心技術攻關和前沿性、顛覆性技術研發。全國人大代表、中國航空發動機集團專職總師單曉明在接受記者採訪時表示，今年我國將有多款自主研製的先進航空發動機實現取證、首飛。



AES100和AES20是我國自主研製的先進民用渦軸發動機，主要配裝在民用直升機上，可用於農林植保、大氣監測、交通監管等領域。



全國人大代表 中國航發動研所專職總師 單曉明：AES100今年會取得PC證（生產許可證），就會為以後的批產、應用打下基礎。我們還有小功率等級的AES20發動機，它今年也會進行首飛，所以今年我們在通航動力這一塊依然還是會精彩紛呈，值得期待。



同時，一款可配裝在3噸到10噸級無人機上的AEP100發動機，今年也將完成首飛，它的綜合性能達到了國際現役同級別先進水平。



全國人大代表 中國航發動研所專職總師 單曉明：我們的AEP100發動機會配到10.8噸級的國際上都是最大的，可以用於無人物流的無人機進行首飛。技術變革會推動我們航空動力的持續變革和發展，除了傳統的燃油動力，其他混電、純電、氫動能等等的一些燃料也正在研製和驗證的過程當中。