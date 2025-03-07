北約盟友是否靠得住？美歐相互指責

中評社北京3月7日電／美國總統特朗普6日再次對北約的作用提出質疑，認為北約成員國不會在美國遭遇攻擊時保護美國。法國總統馬克龍對此回應稱，“我們是忠誠堅定的盟友”，靠不住的恰恰是美國。



新華社報導，特朗普當天在白宮橢圓形辦公室對在場記者談及對北約的看法。他說：“你知道北約最大的問題是什麼嗎？我非常瞭解這些傢伙（指北約成員國），他們是我的朋友。但一旦美國遇到麻煩，我們給他們打電話：‘法國，我們遇到麻煩了’……你覺得他們會過來保護我們嗎？他們應該來，但我不太確信。”



對於特朗普此番言論，馬克龍回應說，在“9·11”事件後，法國和其他歐洲國家加入美國對阿富汗戰爭。“當我們被要求前往阿富汗時，不僅法國人，歐洲人也去了。”但當美軍撤離阿富汗時，歐洲卻沒收到“禮貌”提醒。



“我們是忠誠堅定的盟友。”馬克龍當天在比利時布魯塞爾參加歐盟特別峰會時對記者說，“我們一直相互支持”，法國向美國表達了“尊重和友誼”，“我們有權要求同樣的事情”。



另據美國全國廣播公司6日援引美國高級官員的消息報導，特朗普正考慮對美國的北約政策作出重大改變，其中包括，如果某個北約成員國國防支出在其國內生產總值中佔比未達到美國設定的標準，美國將不會在該國受到攻擊時對其實施保護。另外，特朗普還考慮優先與國防支出水平達到上述標準的北約成員國舉行聯合軍事演習。



報導認為，如果這些措施付諸實施，將意味著美國嚴重背離《北大西洋公約》第五條款，即“對於一個或數個締約國的武裝攻擊應視為對締約國全體的攻擊”。北約成員國唯一一次援引第五條款是在“9·11”事件後，北約成員國集體支持美國發動阿富汗戰爭。