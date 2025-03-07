澤連斯基：正與美歐夥伴全天候合作實現和平

中評社北京3月7日電／據央視新聞：當地時間3月6日，烏克蘭總統澤連斯基通過社交媒體稱，當天在比利時布魯塞爾舉行的歐洲特別峰會對烏克蘭和整個歐洲來說都是非常富有成效的，烏克蘭正與美歐夥伴全力合作以實現和平。



澤連斯基稱，他與歐洲理事會主席科斯塔、歐盟委員會主席馮德萊恩、法國總統馬克龍、比利時首相德韋弗、奧地利總理施托克爾、比利時國王菲利普、北約秘書長呂特等進行了有意義的會晤，討論了許多細節，並感謝所有領導人的支持。



澤連斯基表示，他提出了快速推進和平的願景。烏克蘭與夥伴們一起討論了哪些步驟能夠停止衝突、保障安全並實現體面、持久的和平，正在準備相應的實際建議。



澤連斯基稱，首要任務是全面停止對能源和其他民用基礎設施的導彈、遠程無人機和炸彈襲擊，以及停止黑海的所有軍事行動，這將使烏克蘭能夠確保平靜和安全的航運。



澤連斯基表示，衝突必須盡快停止，烏克蘭準備與美國和歐洲的夥伴“全天候”共同工作，以實現和平。



此外，澤連斯基稱，他計劃於10日訪問沙特阿拉伯並與該國王儲會晤。之後，烏克蘭團隊將留在沙特與美國合作。



歐盟當地時間3月6日在布魯塞爾召開特別峰會。會議的成果公報顯示，歐洲理事會同意歐盟委員會主席馮德萊恩提出的“重新武裝歐洲”計劃。



當地時間3月4日，馮德萊恩宣布歐盟將實施“重新武裝歐洲”計劃，擬通過五項措施調動8000億歐元資金，包括豁免成員國國防赤字限制、提供1500億歐元國防貸款、調整歐盟預算優先方向等打造“一個安全而有韌性的歐洲”。