奏響科技賦能農業的“交響曲”

中評社北京3月7日電／據科技日報報導，今年政府工作報告強調，加快先進適用農機裝備研發應用和農業科技成果大面積推廣。



科技創新是發展農業新質生產力的核心要素。當傳感器的觸角取代了老農的手掌，當北斗衛星的光標對齊了田間的界石，一場多維度的科技賦能正在重構千年農耕文明。踏入山東壽光的智慧溫室，數千個傳感器織就數字神經網絡，將0.1℃的溫度波動、2%的濕度變化轉化為數據流，讓草莓畝產量翻了一番。遙望江蘇東辛農場，北斗導航系統精準指引播種機以每千米偏差不超2厘米的精度播撒麥種，使小麥增產5%。



這場變革並非數字技術的“獨奏”，更是衛星導航、基因育種、無人機、物聯網、區塊鏈、5G等諸多先進技術的“交響曲”。有數據顯示，我國農業科技進步貢獻率達到63.2%，農業技術正從實驗室邁向田野，為糧食安全築牢科技基石，為鄉村振興注入創新動能。



但也應看到，目前我國智慧農業的基礎還較薄弱。其背後的根本原因，在於原始創新力不足：目前僅有10%的技術領跑國際，而51%的領域還在奮力追趕。同時，智能農業設備價格高昂，把不少中小農戶擋在智慧農業門外。更深層的障礙在於農業數據梗阻，氣象、土壤、市場等信息分散在多個系統，讓本應自由流動的農情數據凝固成一座座“塊狀孤島”。此外，農民對新技術、新設備的接受與應用能力也亟待加強。



破解智慧農業的發展難題，需要一場提升農業新質生產力的系統變革。這場變革的核心是不斷增加農業技術供給。為此，我們需編織一張“政產學研用金”合作網，讓散落在各領域的知識、技術、人才、資本等要素融合成“創新引擎”，推動智能裝備、基因育種等領域關鍵核心技術取得突破。農業科技成果轉化還要過好“成本關”，通過工藝升級和材料革新，讓那些“高大上”的成果成為農民用得起、用得慣、用得好的“接地氣”設備。



農情數據也應打破“孤島”困局，搭建全國性大數據平台，統一數據采集標準，讓分散在田間地頭的溫度、墒情、長勢等數據匯聚成有價值的“數字土壤”。針對農民科學素養不足問題，應構建培訓體系，把實訓課堂送到田間地頭，讓“老農人”學會新技能，加快從經驗種地到科學種田的轉變。



農為邦本，本固邦寧。只要我們堅持不懈推進科技與農業的融合，就一定能走出具有中國特色的智慧農業之路，讓希望的田野煥發新的生機。