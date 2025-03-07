關稅大棒重傷美國　特朗普改簽修正案救市

中評社北京3月7日電／美東時間3月4日，美國總統特朗普此前多次威脅的對墨西哥和加拿大商品徵收關稅的決定落地生效。但這次生效還不到三天，特朗普在6日下午就簽署了修正案，對墨西哥和加拿大商品予以豁免，豁免日期直至4月2日。



央視新聞報導，不過就在關稅大棒落下的不到三天的時間內，紐約股市已經結結實實地挨上了。除了美股承壓，特朗普此前心心念念想要扭轉的貿易逆差，在1月也不降反升，創下了紀錄。



開征不到三天 美對墨加商品加征關稅即豁免



當地時間3月6日，美國總統特朗普在社交媒體上發文稱，在與墨西哥總統辛鮑姆交談後，他同意墨西哥將無需為“美國-墨西哥-加拿大協定”（美墨加協定）所涵蓋的任何商品或服務支付關稅。美墨雙方達成的這一協議將持續有效至4月2日。



隨後不久，特朗普簽署對墨西哥和加拿大徵收關稅的修正案，對符合美墨加協定的商品免征關稅，直至4月2日。這一決定適用於“美國-墨西哥-加拿大協定”（美墨加協定）涵蓋的所有商品和服務。但特朗普稱不會修改針對鋼鐵和鋁的關稅。



此時，距離這一次關稅生效還不到3天。



當天早些時候，美國商務部長盧特尼克在接受採訪時表示，特朗普可能會對美墨加協定涵蓋的所有商品或服務豁免關稅一個月。

