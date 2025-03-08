中評現場：丁薛祥逐一回應港區代表的發言

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥7日上午參加十四屆全國人大三次會議香港代表團審議（中評社 林艶攝） 中評社北京3月8日電（記者 林艷）中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥7日上午參加十四屆全國人大三次會議香港代表團審議，會議由港區全國人大代表團團長馬逢國主持。六位港區全國人大代表就審議政府工作報告、審查計劃報告和草案、預算報告和草案發言。期間，丁薛祥副總理逐一回應每位代表的發言。



在認真聽取代表發言後，丁薛祥表示，習近平總書記出席慶祝澳門回歸祖國25周年系列活動並視察特區，為港澳未來發展領航指向，影響重大而深遠。我們要深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神，擔當起新時代“一國兩制”實踐的重要使命，堅定維護國家安全，集中精力拼經濟、謀發展、搞建設，鞏固香港國際金融、航運、貿易中心地位，推動澳門經濟適度多元發展。丁薛祥希望各位代表全力支持行政長官和特區政府依法施政，共同開創港澳繁榮發展新局面。



中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，國務院副秘書長王志軍，科技部部長陰和俊，中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄，中央港澳辦、國務院港澳辦副主任農融，以及國務院研究室、國家發展改革委、財政部等有關人員出席會議。



全國人大常委李慧琼在會上作為第一位發言，她表示，實現香港更好發展，為強國建設民族復興作出更大貢獻，是新時代一國兩制實踐的重要使命。港區全國人大代表要發揮先鋒表率作用，推動香港在融入國家發展大局中實現更好發展。她強調，要深刻認識到“一國”與“兩制”是有機統一的，“一國”是“兩制”的根和本，“兩制”讓“一國”更豐富更精彩。



李慧琼會後接受採訪表示，發言後，丁副總理有回應，能感受到丁副總理對香港很關心，記得香港發生的情況，令她很有感受。去年香港經歷不平凡一年，基本法第23條立法完成，經濟增長回暖，股票市場向好，這都有利於特區政府帶領香港發展。她續指，接下來還有很多挑戰，香港各界要團結，發展經濟，改善民生，在各方面出謀獻策，在對外聯繫方面，相信港區全國人大代表能發揮積極作用。

