中評現場：新疆團自信開放 回應抹黑言論

十四屆全國人大三次會議新疆代表團3月7日上午在人民大會堂新疆廳舉行開放團組會議（中評社 林艷攝） 中評社北京3月8日電（記者 林艷）十四屆全國人大三次會議新疆代表團3月7日上午在人民大會堂新疆廳舉行開放團組會議，吸引了72家媒體的93名記者到場參加。會後，新疆代表團回答了中外媒體記者提問，期間更是留足時間給中外記者提問，並多次回應了美西方抹黑言論。



全國人大代表、新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞表示，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視新疆工作，並且三次親臨新疆視察，親自謀劃、親自部署、親自推動，形成中國共產黨新時代的治疆方略。馬興瑞具體介紹了新疆五大戰略定位：一是打造亞歐黃金通道和向西開放的橋頭堡；二是打造構建新發展格局的戰略支點；三是打造全國能源資源的戰略保障基地；四是打造全國優質農牧產品的重要供給基地；五是維護國家必然安全的戰略平台。



除了介紹新疆取得的成果以外，馬興瑞也介紹了當前新疆面臨的最大挑戰，一些美西方國家不實事求是，在未到新疆實地探查下直接給新疆戴上不實的帽子。表面上打著人權的幌子，捏造一些事實，目的就是把新疆打回貧窮落後，產生諸如分裂矛盾，阻礙新疆的現代化步伐。他稱，去年新疆和新華社聯合舉辦了第六屆世界媒體大會，100多家外國媒體共計200人到各地州市實地瞭解後，發現新疆並沒有強迫勞動，更沒有種族滅絕。



馬興瑞表示，我們完全按照習近平主席提出的關於中國人權六點主張和各民族大團結的要求依法治疆。習近平主席在2014年視察新疆時提出，“各民族要像石榴籽一樣緊緊地抱在一起”， 新疆始終是嚴格遵循勞動法、勞動合同法，並沒有所謂的“強迫勞動”。他也呼籲，希望媒體記者到新疆走一走，看一看。想看什麼都可以，實地感受一下真實的新疆。他強調，不要被有些專門黑新疆的媒體蒙騙。

