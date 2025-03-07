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韓法務部：若檢方抗訴尹錫悅則無法即刻獲釋
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2025-03-07 18:38:47
中評社北京3月7日電／據央視網報導，當地時間3月7日，韓國法務部稱，如果檢方立即提出抗訴，就不能釋放總統尹錫悅。目前正在等待檢方的決定。
當天稍早前，韓國首爾中央地方法院批准了總統尹錫悅方提出的取消拘留申請，尹錫悅將即刻從首爾拘留所釋放。
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