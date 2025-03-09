中評鏡頭：新疆團民族風吸睛 馬興瑞邀請訪疆

具有新疆文化特色的文創產品（中評社 林艶攝） 中評社北京3月9日電（記者 林艷）十四屆全國人大三次會議新疆代表團3月7日上午在人民大會堂新疆廳舉行開放團組會議，吸引了近百位中外媒體記者參加。走進新疆團，濃鬱的民族風給媒體記者們留下深刻印象。全國人大代表、新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞更是在會上誠摯地邀請媒體記者到新疆走一走，看一看，實地感受一下真實的新疆。



中評社記者看到，在新疆廳門口的簽到處擺放著各式各樣具有新疆特色的文創產品及畫冊書籍。比如，龜茲、泥板畫、書籤等，還有書籍《一個人的村莊》《羊道》《木巴》，畫冊《山河新疆》《最美新疆》等。據工作人員介紹，這是代表團特別從新疆帶來的，通過這些展示讓媒體記者們有一個直觀的印象。看到媒體記者們在此駐足感歎新疆之美時，一旁的新聞官更是進一步補充介紹新疆各地的特色文化及美食美景，並對媒體記者也發出熱情邀請，“這些還難以完全展現新疆之美，歡迎到我們新疆各個地方走一走，看一看。”



走進新疆廳，充滿新疆文化特色和新疆多民族的傳統藝術元素設計，更令媒體記者們仿佛置身於新疆。生動的歌舞玉石雕刻、精美的手工毯、遊牧民族草原策馬奔騰的金雕畫、壯麗山川的壁畫等等，無不展現出新疆的獨特魅力。

