歐洲央行未來利率政策或將更難抉擇

中評社北京3月7日電／據新華社報導，歐洲中央銀行6日宣布，將歐元區三大關鍵利率分別下調25個基點。這是歐洲央行自去年6月以來第六次降息。分析人士指出，歐元區通脹回落趨勢符合歐洲央行預期，但國際形勢不確定性加劇其決策複雜性，未來進一步降息空間或將逐步收窄，利率政策或將更難抉擇。



歐洲央行當天發布最新經濟預測顯示，2025年歐元區經濟增速預計為0.9%，低於此前的1.1%，原因在於出口下降和投資持續疲軟，以及貿易政策的高度不確定性。



同時，歐洲央行發布了歐元區總體通脹預期，預計2025年通脹率為2.3%，2026年為1.9%，2027年為2.0%。其中，2025年通脹預期上調，主要因能源價格上漲。



歐洲央行行長拉加德表示，歐元區勞動力成本壓力正進一步緩解，此前緊縮貨幣政策帶來的壓力正逐漸降低。“大多數潛在通脹指標表明，通脹率將持續回到央行2%的中期目標。”



德國儲蓄銀行協會主席烏爾里希·羅伊特表示，歐洲央行的降息決定是合理的，適當放鬆政策能夠緩解經濟下行壓力。不過，降息行動並不意味著進一步開啟大規模寬鬆政策。



當前，貿易摩擦和地緣政治風險已成為歐洲央行未來貨幣政策面臨的重大不確定因素。近期美國政府頻繁發出關稅威脅，拉加德表示：“貿易緊張局勢加劇可能導致歐元貶值，增加進口成本，推升通脹。與此同時，貿易衝突可能抑制歐元區出口，給經濟增長帶來壓力。”



德國銀行業協會總經理海納·赫肯霍夫表示，美國關稅政策正在推升歐元區通脹反彈風險。



慕尼黑經濟研究所所長克萊門斯·菲斯特認為，不斷上漲的工資和政府新增債務可能導致通脹重新上升，歐洲央行進一步降息的空間非常有限。



此次歐洲央行降息前夕，德國表示計劃推出總額為5000億歐元的基礎設施投資基金等措施。市場人士認為，這將在實際上降低歐洲央行降息的有效性。

