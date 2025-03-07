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歐盟外長：烏克蘭問題，歐洲得上桌！
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2025-03-07 18:33:19
中評社北京3月7日電／據新華社報導，歐盟6日在布魯塞爾召開特別峰會，專門討論歐洲防務和烏克蘭問題。其間，歐盟外交與安全政策高級代表卡婭·卡拉斯表示，“事關歐洲和平與安全問題”，任何俄烏和平協議的達成，歐洲都要在談判桌上。她說，對於當下正在進行的討論，以及任何協議的制定與實施，歐洲人都必須參與。
此外，會議的成果公報顯示，歐洲理事會同意歐盟委員會主席馮德萊恩提出的“重新武裝歐洲”計劃。公報說，俄烏衝突對歐盟構成了生存挑戰，歐洲必須更加負責地處理自身防務問題。
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