特朗普：聯邦政府裁員應用手術刀而非大斧頭

中評社北京3月7日電／據新華社報導，美國總統特朗普6日在社交媒體上說，聯邦政府的裁員應像使用“手術刀”一樣精準，而非採取“大斧頭”式的粗放方式。



特朗普在“真實社交”平台上發帖說，過去六周，埃隆·馬斯克領導的政府效率部取得了“令人難以置信”的成功，現在內閣已經就位，他已指示各位部長和各部門領導層與政府效率部合作，以推進削減開支和人員的行動。



特朗普說：“隨著部長們逐漸瞭解並熟悉各部門的工作人員，他們將能夠非常精確地決定誰留誰走。我們強調的是‘手術刀’而非‘大斧頭’。”他說：“將人員削減到應有的水平非常重要，但保留最優秀和最高效的人才同樣重要。”



美國《紐約時報》報導稱，特朗普此舉既公開支持馬斯克，又試圖限制其“不加區分”的裁員做法，反映出共和黨內部對馬斯克在聯邦政府採取的“鏈鋸式”裁員及其對官僚體系和政府雇員的“不屑”日益不安。報導援引多位知情人士消息稱，一些內閣成員已向白宮表達了對馬斯克“先開槍、後瞄准”式裁員的擔憂。



據美國媒體日前報導，馬斯克領導的政府效率部從1月底開始工作以來，全國已有超過3萬名聯邦員工被解雇，還有多個機構的大規模裁員計劃正在實施中。此外，白宮此前已表示，有約7.5萬名聯邦雇員接受8個月工資的“買斷離職計劃”。這意味著已有超過10萬名聯邦雇員離開崗位，約占230萬名聯邦雇員比例的4.5%。白宮設定的裁員目標是5%至10%。