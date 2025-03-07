韓國法院決定取消拘留尹錫悅

中評社北京3月7日電／據新華網報導，韓國首爾中央地方法院7日通過針對韓國總統尹錫悅的取消拘留請求。但如檢方提起抗訴，尹錫悅仍無法立即被釋放。



據韓國媒體報導，儘管法院通過取消拘留請求，但仍需等待檢方會否提起抗訴。若提起抗訴，尹錫悅將無法立即從首爾拘留所被釋放。



執政黨國民力量黨對於取消拘留的決定表示“歡迎”，該黨緊急對策委員會委員長權寧世當天在國會召開記者會時表示，“法院根據法理和良心作出明智決定”，“希望憲法法院也能立足於憲法價值，作出公正判決”。



最大在野黨共同民主黨方面表示，檢方必須立即就此提出抗訴。該黨還表示，法院決定只是審理髮動內亂案的程序，與彈劾案無關，不會產生影響。



韓國總統府當天發布媒體公告，表示歡迎取消拘留的決定。儘管姗姗來遲，但不具備調查權的高級公職人員犯罪調查處進行的“作秀式非法調查”被糾正了。



據悉，尹錫悅如果獲釋，將在不拘留狀態下接受對其彈劾案等案件的審理。目前，韓國憲法法院的尹錫悅彈劾案審理進入尾聲階段，2月25日結束最後一場辯論後，預計將在3月中旬進行彈劾案宣判。



韓國首爾中央地方法院也於2月20日啟動對尹錫悅涉嫌發動內亂案的審理準備程序，並將在本月24日再次舉行審理準備程序。