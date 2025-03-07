中評社北京3月7日電／據新華網報導，《經濟參考報》3月7日刊發文章《兩會觀察·數說中國經濟丨“3.6萬億元”折射科技創新力度》。文章稱，2024年“全社會研究與試驗發展經費投入3.6萬億元、實際增長8%”，5日提請審查的《關於2024年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2025年國民經濟和社會發展計劃草案的報告》（以下簡稱《計劃報告》）中的這組數字，折射出我國持續加大科技創新力度的決心與底氣。



多位代表委員表示，科技創新與產業創新深度融合是創新驅動發展戰略的發力點，要加快構建支持全面創新的體制機制，強化企業作為科技創新主體地位，持續加強企業主導的產學研深度融合。



研發投入加強 創新成果顯著



首提“具身智能”“6G”等未來產業，強調“因地制宜發展新質生產力”……科技創新仍是今年政府工作報告的關鍵詞。“產業升級有新進展”“創新能力有新提升”“高技術製造業、裝備製造業增加值分別增長8.9%、7.7%”“集成電路、人工智能、量子科技等領域取得新成果”“技術合同成交額增長11.2%”等表述和數據，是我國科技創新成果顯著的真實寫照。



與政府工作報告高“含科量”相對應的，是《計劃報告》中的這組高“含金量”數據：2024年我國“全社會研究與試驗發展經費投入3.6萬億元、實際增長8%，基礎研究經費投入占研發經費投入比重為6.91%，每萬人口高價值發明專利擁有量達到14件”。



“十四五”規劃提出“全社會研發經費投入年均增長7%以上”的目標。事實上，“十四五”以來，我國研發投入強度不斷加大，達到並超越了7%的預期增長目標，為我國經濟轉型升級厚蓄動能，成為高質量發展和科技自立自強的堅實支撐。此前國家統計局發布的數據也顯示，2024年，我國研發經費投入強度達2.68%，比上年提高0.1個百分點，超過歐盟國家平均水平。



近期，宇樹科技、DeepSeek等企業頻頻出圈，浙江的科技創新成果再次受到關注。全國人大代表、浙江省科技廳廳長高鷹忠介紹，2024年浙江新增全國重點實驗室18家、累計達38家，新增重大科技成果110項，獲國家科技獎30項，區域創新能力連續3年居全國第4位。2025年目標全年研發投入強度達3.3%左右。