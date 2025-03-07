國產大模型：既需向上突破也要向下扎根

中評社北京3月7日電／據科技日報報導，“請問您用DeepSeek嗎？”



“我用，我本身專業是計算機專業，我對人工智能有偏愛。”在3月4日舉行的十四屆全國人大三次會議的新聞發布會後，大會發言人婁勤儉面對現場記者採訪時的這句回應火了。



今年春節期間，國產大模型DeepSeek憑借低成本、高效能、強智能的應用體驗給人們留下了深刻印象。今年的全國兩會上，“國產大模型”“DeepSeek”也是被許多代表委員反復提及的高頻詞。



近年來，隨著我國人工智能大模型產業加速發展，越來越多的國產大模型表現驚艶。作為數字化時代的核心驅動力，人工智能正加速滲透進入國民經濟的多個領域。在不斷向上突破性能天花板的同時，國產大模型應如何扎根產業實踐，為產業升級賦能，成為代表委員們熱議的話題。



垂直模型扎根產業土壤



有問必答的快速響應、清晰明了的思考過程、全面翔實的參考資料……通過通用大模型，許多人開啟了與人工智能的第一次“親密接觸”。作為人工智能領域的重要突破，通用大模型具備強大的語言理解和生成能力，能夠為多個領域提供智能支撐。



隨著我國產業數字化進程不斷加速，各行業對人工智能的需求也愈發精細化、專業化。傳統的通用大模型在落地產業場景時，往往無法與具體業務精準結合，導致“水土不服”。在此背景下，專為產業細分需求打造的垂直模型應運而生，成為大模型技術落地產業應用的新趨勢。



“我們做大模型第一天就確定了‘1＋N’的戰略路徑，即‘1個底座大模型＋N個行業大模型’。我們結合通用底座、工具鏈和知識工程，擁有了‘建算力、理數據、訓模型、落場景、保安全、精運營’的全套解決方案。”科大訊飛股份有限公司董事長劉慶峰代表認為，通用大模型底座的天花板正被不斷打破，應用場景落地已進入紅利兌現期，需要以更少成本、更低算力、更高效率推動落地。