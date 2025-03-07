掘進天山建通途　大國重器創多項世界之最

中評社北京3月7日電／據央視網報導，G219線昭溫公路西天山特長隧道平導洞建設比原計劃提前4個月完成5000米建設任務，背後離不開我國自主研發、自主生產的“大國重器”——TBM硬岩掘進機，它在同級別、同類型及同類施工方式中創下多項世界之最。



TBM硬岩掘進機是一個長235米、重1800噸的巨型掘進機械。2024年4月底在江蘇常熟下線。部件拆分成幾十萬個，用近百輛運輸車跋涉萬里運送到昭溫公路西天山特長隧道建設現場，經過近三個月的安裝調試，2024年7月正式掘進。它就像一個巨大的鑽頭，共有61把巨大的刀片，最重的400多公斤，最輕的也有300多公斤。鑽頭伸進堅硬的山體，一邊鑽動，一邊通過特製的履帶向外輸送渣石。不僅提高了施工效率，還最大程度地保護了生態環境。傳統的“鑽爆法”施工，1年只能推進一公里多，而這台TBM的功效是“鑽爆法”施工的三至五倍，先後創造了單日進尺45.7米、月掘進821米的世界紀錄。



在隧道掘進的同時，建設人員還開展“複雜環境特長隧道TBM施工成套關鍵技術研究”，其中《穿越冰川生態保護區超長深埋公路隧道施工關鍵技術》《AI賦能山嶺隧道施工管控關鍵技術研究與示範》等課題研究，將為未來類似的建設工程提供強有力技術支撐，用科技創新創造更多的“中國建設”奇跡。