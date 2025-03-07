“兩新”政策有多“香”？

中評社北京3月7日電／據人民網報導，今年政府工作報告中指出，2024年，我國圍繞擴大有效需求，扎實推進“兩重”建設，加力支持“兩新”工作，設備購置投資增長15.7%，家電類商品零售額增長12.3%。



數值的增長，背後是消費市場的澎湃活力。從汽車、家電家居、手機等消費品銷售快速增長，到企業生產設備自動化、智能化改造升級提速，“兩新”政策一方面推動供給側“不斷更新”，促進企業提高產品迭代升級能力，用更好的產品增強市場供給；另一方面“不斷刺激”需求側，用真金白銀的價格補貼，引導居民釋放潛在消費需求。



“‘兩新’政策實施以來，對擴大有效投資、提振消費需求、促進綠色轉型、改善社會民生等方面發揮了重要作用，取得了顯著成效，成為全球經濟低迷與需求疲軟背景下燃起的‘一把火’。”中國循環經濟協會會長朱黎陽告訴記者。



朱黎陽認為，加力擴圍實施“兩新”政策，是推動“有潛力的消費”“有效益的投資”的重要抓手，中央有要求、地方有準備、市場有期待，對推動相關行業可持續發展具有重要催化作用，可帶動行業企業轉型升級、提質增效，把政策紅利轉化為發展動力，推動高質量發展。



國家發展改革委公布數據顯示，2024年，全國重點領域設備更新總量超過2000萬台（套），形成節能量約2500萬噸標準煤。



近日，在江西九江，一筆高達1000萬元的在建新能源船舶抵押貸款成功辦理。當地農商銀行相關負責人表示，在建船舶因是“半成品”，過去金融機構一般不願意接受其作為抵押物。隨著“兩新”政策持續推進，金融機構支持航運發展的舉措也更加豐富。



“老舊營運船舶報廢更新政策讓我們感受到了實實在在的實惠，後續我們計劃陸續建造16艘LNG集散兩用船，持續推動企業綠色轉型。”九江誠馬物流有限公司總經理朱仁和說。