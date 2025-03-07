人形機器人加速跑進量產元年

中評社北京3月7日電／據新華網報導，在數據采集員操作手柄的指揮下，一排排機器人學習各種技能：端茶倒水，熨衣服，用吸塵器清掃地面，整理超市貨架；在濱江步道，機器人邁開腿腳跑步，不僅穩當還能靈活避開行人；在醫院診室，外骨骼機器人幫助偏癱的老人重新站立行走……



未來已來。隨著人工智能和大模型的迭代賦能，機器人不僅具備了更靈巧的身體，還武裝了更聰明的大腦。人形機器人加速跑向量產元年，或許在不久的將來，花5萬元買一台人形機器人幫你做家務，將不再是幻想。



“超級工廠”體驗“具身智能”



走進上海首座人形機器人量產工廠——智元新創技術有限公司一期工廠，一台台機器人正被有序組裝、調試、下線，年產能達數千台，訂單還在不斷增長。



在4000平方米的智元機器人數據采集中心，搭建的餐廳、奶茶店、家居等日常生活場景中，上百名數據采集員頭戴VR眼鏡、手持操作手柄，“手把手”教機器人做家務——叠衣服、收拾碗筷、倒茶、送餐、清理桌子、超市收銀……



從“具身”到“智能”，機器人有如踏上取經路，要通過重重關卡。



“就像人有200多塊骨骼一樣，智元人形機器人A2，全身有400多個零部件。在整機測試前，每台機器人要經歷多個分項測試，比如單腿負重30公斤的深蹲，就要進行2000次以上的測試，避免之後行走不穩或摔倒。”智元機器人研究院執行院長、具身業務部總裁姚卯青說。



通過了製造關，還有訓練關。首先是在程序設計下完成多樣性任務，讓機器人對物理世界有一個大體的“感知”，可以避開障礙物行走等，然後是專業訓練，復刻真實應用場景如家居、商場、辦公、餐飲等，讓機器人在開放的環境裡學會應對更複雜的任務。