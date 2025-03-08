毛艷華答中評：涉港論述具一貫性且毫不含糊

中山大學區域開放與合作研究院院長毛艷華（中評社資料圖） 中評社香港3月8日電（記者 段曉魯）中山大學區域開放與合作研究院院長毛艷華接受中評社記者採訪，就政府工作報告涉港部分予以解讀。他表示，這次工作報告與二十大三中全會很多提法一致，強調要堅定不移的貫徹“一國兩制，港人治港，高度自治”的方針，並且要維護香港特別行政區的憲制秩序，這些都是一貫的，毫不含糊。



毛艷華表示，這次工作報告與二十大三中全會很多提法一致，強調要堅定不移的貫徹“一國兩制，港人治港，高度自治”的方針，並且要維護香港特別行政區的憲制秩序，這些都是一貫的，毫不含糊。香港特別行政區需落實好憲制責任，維護好大局穩定。尤其是在疫情以後，香港應重點發展經濟，改善民生，因為3年疫情對香港經濟衝擊蠻大的。在地緣政治和國際關係下，香港自身優勢受到挑戰，推動香港經濟轉型將十分重要，這也是中央政府在近幾年非常強調的一點。



毛艷華談到，四十五以來國家發展戰略有所轉變，現在要構建新發展格局，中央政府也強調香港要融合國家發展大局，發揮好港澳的獨特優勢。就像李家超特首所說，香港要扮演超級聯繫人。今年政府工作報告涉港部分中特別強調“深化國際交往合作”，就是要利用好中央政府賦予香港的8大中心的定位，在國家構建新發展格局中，能夠更好的發揮自身優勢，更好的融入國家發展大局，並且也實現自身更好的發展。

