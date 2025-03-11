季燁答中評：以戰略定力助力兩岸融合發展

廈門大學台灣研究院教授季燁（中評社資料圖） 中評社香港3月11日電（記者 袁曉麥）3月5日，十四屆全國人大三次會議在人民大會堂舉行開幕會。國務院總理李強向十四屆全國人大三次會議作政府工作報告。廈門大學台灣研究院教授季燁近日接受中評社記者專訪，解讀今年政府工作報告的涉台論述。季燁表示，今年報告涉台內容體現了大陸對台政策的穩定性和連貫性，充分體現了祖國大陸推進兩岸融合發展和國家完全統一進程的決心、信心和善意。



政府工作報告中的2025年政府工作任務篇章特別提到對台工作內容，李強表示，我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。



戰略定力錨定民族復興 彰顯兩岸親情善意



“如果用一個詞來概括今年政府工作報告的涉台內容，那就是‘戰略定力’。”季燁表示，今年報告涉台內容言簡意賅，體現了大陸對台政策的穩定性和連貫性。因此，如果要用一個詞來歸納，就是“戰略定力”，也就是錨定民族復興的戰略目標，堅定理論自信和道路自信，彰顯兩岸親情，充分體現了祖國大陸推進兩岸融合發展和國家完全統一進程的決心、信心和善意。

