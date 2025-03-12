伍俐斌答中評：報告涉台論述體現主動作為

中山大學台灣研究所副所長、粵港澳發展研究院教授伍俐斌（中評社資料圖） 中評社香港3月12日電（記者 袁曉麥）十四屆全國人大三次會議3月5日在人民大會堂開幕，國務院總理李強向大會作政府工作報告。中山大學台灣研究所副所長、粵港澳發展研究院教授伍俐斌日前接受中評社專訪，解讀今年政府工作報告的涉台論述。伍俐斌表示，涉台論述中新提出的“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策”令人印象深刻且具有現實必要性。面對民進黨當局蓄意推動與大陸“脫鈎斷鏈”、阻撓兩岸交流的倒行逆施，我們更應當“以我為主”“主動作為”。



今年政府工作報告涉台段落如下：我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。



記者注意到，和去年相比，今年的政府工作報告中涉台內容並未做太大調整。對此，伍俐斌表示，黨的十八大以來，我們逐漸形成和確立了“新時代黨解決台灣問題的總體方略”，已經對推進祖國統一做了整體部署。我們只要落實“總體方略”，保持戰略定力，就一定能夠順利完成祖國統一大業。“因此，政府工作報告涉台內容保持總體穩定，也是我們戰略自信的體現。”他表示。

