姚祖輝答中評：香港利好政策多 要革新思變

滬港聯合控股有限公司董事長，第十四屆全國人大代表姚祖輝在駐地接受中評社記者採訪（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月10日電（記者 郭至君）滬港聯合控股有限公司董事長，第十四屆全國人大代表、上海市工商聯兼職副主席姚祖輝日前在兩會駐地接受了中評社記者的專訪，就香港科創、人工智能、高等教育發展談了自己的見解。以下是問答全文：



中評社記者：代表您好，很高興有機會在兩會期間再次採訪您。首先想請教科創方面的問題。目前香港計劃設立100億港元創科產業引導基金，您認為應如何利用這些基金為香港國際創科中心注入更多活力？



姚祖輝：非常開心您問到這個問題，因為這個建議正是我向特首提出的。特首在施政報告中采納了這個提議。原本基金規模更小，現在提升到100億港元。該基金有兩個特點：第一，這是首支由科技創新局管理的基金。不同於以往由香港金管局下屬投資公司管理的模式——雖然他們已投資七八十家企業並取得成效。我的建議靈感來源於內地工信部門，他們在"十四五"規劃中針對十大新興產業設立專門管理機構並配套基金。發改委是宏觀的，工信就是很具體的。我認為，香港需要類似機制，由金管局來管不是不行，單金管局的錢是用來維護港元跟美元掛鈎的。因為傳統投資機構側重穩健債券投資，而創科需要容忍失敗率較高的風險投資。



我覺得，香港科技發展方面，我們有四大行業，我們應聚焦四大優勢領域並設定投資要求：企業需在香港註冊、聘用本地員工、落戶北部都會區等，這樣香港的科創才會走得更快。

