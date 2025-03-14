王英津答中評：政府報告涉台論述連續穩定

中國人民大學兩岸關係研究中心主任、國發院研究員王英津（資料圖） 中評社北京3月14日電（記者 郭至君）中國人民大學兩岸關係研究中心主任、國發院研究員王英津接受中評社記者採訪時指出，分析政府工作報告涉台論述，通常會從變與不變兩個維度來觀察。從今年政府報告的涉台論述看，其總基調是“不變”。這集中體現在報告重申了過去幾年大陸對台工作的大政方針，幾乎沒有出現新的表述，這體現了大陸對台工作的連續性、一貫性和穩定性。



大陸對台政策的變與不變，主要取決於涉台現實情況的變與不變。由於當前島內形勢、兩岸關係和台海局勢在基本面上沒有出現重大而急劇的變化，這就決定了今年大陸對台政策的總基調是“不變”。加之，這些年來，大陸在反“獨”促統過程中該實施的政策大都已經實施，這些既有政策是從過去對台工作實踐中提煉出來的，因而繼續堅持這些政策極為重要。



但是，任何事物都是發展變化的，兩岸關係也一樣，所以大陸在保持政策連續性的同時，又會根據涉台現實情況的新變化對過去政策做出某些調整或補充。就今年涉台論述的“變化”而言，集中體現在將“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策”寫入政府工作報告。這主要因為，近些年大陸在深化兩岸融合發展、推動兩岸經濟文化交流合作過程中，發現尚存在一些制度上不夠完善、政策上不夠銜接的問題，這些問題影響著兩岸融合發展的推進和深化，為此，今年政府報告提出要進一步完善推動兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，以更好地為台灣民眾尤其青年人來大陸就業、學習、創業、生活提供充足的制度保障。

