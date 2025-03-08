姚志勝語中評：堅持總體方略彰顯戰略定力

全國政協常委、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝（圖片來源：受訪者提供） 中評社北京3月8日電（記者 林艶）全國兩會在京召開，全國政協常委、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝接受中評社採訪，就今年政府工作報告中涉台內容進行了深入解析。姚志勝認為，報告釋放了重要信號，既展現中央對台政策的穩定性與連續性，也為深化兩岸融合發展提供了制度保障。



談及今年政府工作報告中涉台內容的重要意涵，姚志勝表示，報告中有兩點讓他印象深刻。他指出：“一是報告再次明確要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和‘九二共識’，堅決反對‘台獨’分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展。這充分體現了中央對台灣問題的精準判斷和堅定的戰略定力，彰顯祖國大陸牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。”



此外，姚志勝特別提到報告中提出的“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策”。他認為，這是落實習近平總書記對台工作重要論述的務實舉措，強調了制度建設的重要性，為深化兩岸融合發展提供了更加堅實的法治保障。



對於今年政府工作報告與去年相比未作出大幅調整，姚志勝認為，繼續堅持現行的對台政策，既保持了中央對台大政方針的連續性和穩定性，又體現了在複雜局勢下推進祖國統一進程的戰略定力和務實作為。這一方針深刻昭示了祖國大陸在維護國家主權和領土完整問題上的鋼鐵意志，同時為深化兩岸經濟社會融合、增進同胞福祉開辟了光明前景。



姚志勝指出，當前，台海形勢依然嚴峻複雜，但要和平、要發展、要交流、要合作的台灣主流民意，沒有因為民進黨上台後大搞“台獨”而改變。祖國大陸支持福建推動兩岸融合發展示範區建設，探索兩岸融合發展新路。在新形勢下，祖國大陸方面繼續堅持現行的對台政策，既為台灣同胞提供了更廣闊的發展機遇，共享大陸高質量發展紅利，更通過構建兩岸命運共同體，夯實了實現心靈契合的社會基礎。

