中評現場：外長記者會 引經據典金句頻出

王毅外長引經據典回答問題（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月8日電（記者 郭至君）3月7日上午10時，十四屆全國人大三次會議舉行外交主題記者會，中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。這是王毅第11次作為外長在全國兩會期間出席記者會，為國際社會觀察和理解中國外交提供了重要窗口。中評社記者注意到，王毅在87分鐘的時間裡回答了23個中外記者提出的問題，信息量大，覆蓋的議題範圍也十分廣泛。在整場記者會中，一些“高頻詞”多次出現，比如“合作”、“穩定”、“開放”、“平等”等，它們清晰勾勒出新時代中國外交的立體圖景與價值理念，凸顯出中國外交如何在動蕩變革中為世界注入更多穩定“正能量”。中評社記者梳理了本場記者會王毅外長的一些金句，與讀者共享。



談台灣問題：台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是“中國台灣省”。台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是大勢所趨、大義所在。“台獨”分裂只會玩火自焚，“以台制華”無異於螳臂擋車。中國終將統一，也必將統一。



談中美關係：“行有不得，反求諸己”。美國應該復盤一下，你們從這些年的關稅戰、貿易戰中得到了什麼？貿易逆差是擴大了，還是縮小了？製造業的競爭力是上升了，還是下降了？通脹是好轉了，還是惡化了？民眾的生活是變好了，還是變糟了？中美經貿關係是相互的、對等的。如果選擇合作，將實現互利共贏；如果一味施壓，中國必將堅決反制。



談烏克蘭危機：衝突無法有贏家，和平不會有輸家。談判桌是衝突的終點，也是和平的起點。各方立場雖不盡一致，但都希望達成一個公平、持久、有約束力並被各當事方所接受的和平協議，這是一個難得可貴的共識，也是應當共同努力的目標。中方願根據當事方的意願，同國際社會一道，為最終化解危機、實現持久和平繼續發揮建設性作用。

