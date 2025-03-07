烏空軍使用幻影-2000戰機執行防空任務

中評社北京3月7日電／據烏克蘭空軍7日消息，俄軍當天凌晨對烏克蘭發動大規模導彈和無人機混合攻擊，烏防空火力、空軍F-16戰機、“幻影-2000”戰機實施了攔截。這是法國對烏援助首批“幻影-2000”戰機首次在烏公開執行防空作戰任務。



新華社報導，烏克蘭空軍7日上午在社交媒體發文說，當天凌晨，俄軍使用67枚空基、陸基、海基多型導彈和194架無人機對烏克蘭發動空襲。截至當天上午10時，烏防空火力、烏空軍F-16戰機和“幻影-2000”戰機攔截了134個空中目標，其中包括34枚各型導彈。



此外，哈爾科夫州軍事行政長官西涅古博夫在社交媒體發文說，當天凌晨，俄軍向哈爾科夫市發射了“伊斯坎德爾”導彈，襲擊造成當地一處關鍵基礎設施受損，市區部分供暖中斷。哈爾科夫市市長捷列霍夫隨後在社交媒體發文說，導彈襲擊造成8人受傷。



敖德薩州軍事行政長官基佩爾說，該州波多利斯基區當天早上遭到俄軍導彈襲擊，部分建築物損毀。



另據俄羅斯國防部7日消息，俄軍6日深夜至7日凌晨使用空基、海基、陸基高精度遠程武器和無人機對保障烏克蘭軍事工業綜合體設施運行的天然氣能源設施進行集群打擊，命中所有目標。



今年2月，法國向烏克蘭交付首批“幻影-2000”戰鬥機。對此，俄羅斯外交部表示，西方向烏克蘭提供法國“幻影-2000”戰鬥機只會讓西方和烏克蘭陷入更大僵局。