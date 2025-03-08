中評現場：政協大會14位委員獻策

全國政協十四屆三次會議3月7日上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月8日電（記者 海涵）全國政協十四屆三次會議3月7日上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。會上，十四位來自不同黨派、界別的全國政協委員依次作大會發言，就堅持經濟發展、人工智能、國內大市場建設、區域融合發展、新質生產力、人口老齡化、醫藥衛生等議題建言獻策。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席會議。中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中同志，以及中共中央、國務院有關部門負責同志，應邀出席今天的會議，聽取委員們的意見建議。



全國政協經濟委員會主任，河南省委原書記、省人大常委會原主任王國生表示，過去一年，面對轉型發展陣痛、外部圍堵打壓，我國經濟運行總體平穩、穩中有進。政府工作報告實事求是總結工作和成績，生動展現五個“必須統籌”的實踐力量。做好今年經濟工作，要堅持中共中央對經濟工作的集中統一領導，深刻理解運用五個“必須統籌”，完成改革發展穩定任務。他提出，錨定5%增長目標，實施更加積極有為的宏觀政策；全方位擴大國內需求，大力提振消費和提高投資效益；以科技創新引領新質生產力發展，推動新舊動能平穩接續轉換；引導資源高效利用合理配置，推動樓市股市回穩向好；構建高水平社會主義市場經濟體制，建設市場化、法治化、國際化一流營商環境。



全國政協副秘書長，民建中央副主席孫東生表示，2025年，我國將啟動“十五五”規劃制定。未來五年是推動人工智能發展、培育未來產業的戰略機遇期。加強人工智能與產業深度融合，推進“人工智能＋”行動，培育未來產業，將成為決定我國全球競爭地位的關鍵。他建議：堅持系統思維，統籌完善政策體系；堅持搶抓機遇，構建高水平創新體系；堅持發揮優勢，優化“人工智能＋”產業生態；堅持市場導向，健全市場機制；堅持戰略定力，促進國際交流與合作。



中共二十屆中央紀委委員，福建省政協主席滕佳材表示，發展海洋經濟最關鍵、最緊迫的在於科技創新。近年來，我國海洋領域科技創新成果豐碩，為海洋經濟快速發展提供了有力支撐。但同時也存在創新驅動發展體制機制不夠健全，自主創新能力不強，海洋產業發展層級還不高，推動海洋科技創新和產業創新深度融合的要素保障還不夠充分等問題。他建議，強化規劃引領，健全海洋經濟高質量發展體制機制；實施科技興海，加強國家海洋科技力量建設；催生新質生產力，著力構建現代海洋產業體系；強化要素保障，築牢海洋經濟高質量發展基礎。