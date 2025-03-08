霍啟剛：香港可從文化體育方面參與國家發展

全國人大代表霍啟剛發言（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月8日電（記者 盧哲）十四屆全國人大三次會議香港代表團3月7日下午舉行開放團組會議，審議政府工作報告、審議全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法修正草案。全國人大代表霍啟剛在會議發言表示，看了報告和今年發展計劃草案後，對國家和香港經濟發展充滿信心。霍啟剛認為，以香港參與國家發展的角度來說，在“十五五”規劃中，香港可以用“文化+”的理念在文化產業發展上作出更多貢獻；香港應大力發展體育總部經濟，為國家體育強國建設貢獻香港力量。



霍啟剛在發言中說，自己對李強總理的政府工作報告以及國民經濟和社會發展計劃兩份報告表示贊同。他說，回看2024年中央政府透過各種宏觀金融政策和全面深化改革擴大開放，實現以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的發展格局，回應了人民的訴求，提振了人民的信心。今年是“十四五”規劃收官之年，也是為“十五五”打下穩固基礎的重要一年，政府將繼續“堅持穩中求進、以進促穩”，國內生產總值增長5%左右，“看了報告和今年發展計劃草案後，我對我們國家和香港經濟發展是充滿信心的。”



霍啟剛表示，自己在閱讀工作報告時，思考如何參與其中。他以香港參與的角度，從文化、體育和糧食安全三方面談了自己的看法。



霍啟剛說，在文化建設方面，建成文化強國是我國的重要戰略之一。“事實上在過去的幾年, 我國的文化事業和文化產業均得到顯著的提升和成就。舞劇《只此青綠》紅遍全國, 以優美的舞蹈展現了千年文化魅力；充滿力量的《詠春》劇目風靡全球，先後到新加坡、倫敦和巴黎巡演，以帥氣的武術文化感染觀眾，並成功的跟許多國際時尚品牌合作，以商業合作模式傳播中華武術故事；電子遊戲黑神話悟空，成功破圈，用年輕人喜愛的方法傳播中國神話故事，同時推熱了中國的旅遊景點。最近的《哪吒2》更創下票房歷史，打破了以美國好萊塢價值觀為主導的說故事方式，成功以工匠精神,中國故事和哲學感染世界觀眾。”