中評現場：澳門團開放　談一國兩制制度優勢

十四屆全國人大三次會議澳門代表團3月7日下午在駐地舉行開放團組會議（中評社 海涵攝） 中評社北京3月8日電（記者 海涵）十四屆全國人大三次會議澳門代表團3月7日下午在駐地舉行開放團組會議，12位代表在會上審議全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法修正草案，並向媒體介紹了習近平主席視察澳門情況及澳門回歸25周年各領域發展的相關情況。



與會代表對代表法修正草案表示贊同和支持，他們普遍表示，與時俱進修改代表法意義重大。修正草案堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平主席關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，深入總結新時代人大代表工作的實踐經驗，從9個方面對現行法律進行修改完善，是新時代人大工作的制度建設的重要成果。修正草案系統總結了代表法在實踐過程中所取得的寶貴經驗，無論是從指導思想、立法原則還是從具體的條文和制度設計等多方面，都具有很強的必要性、針對性和操作性。



在開放團組會議上，劉藝良代表重點向與會媒體介紹了習近平主席視察澳門情況。他說，習主席在澳門視察期間發表了重要講話，這是新時代“一國兩制”事業發展的指引，也為澳門更好擔當起新時代“一國兩制”實踐的重要使命注入強大信心和力量。兩個多月來，澳門特區持續地在興起學習習近平主席重要講話精神的熱潮，社會各界也對發揮內聯外通優勢、主動融入國家發展大局形成強烈共識，也期盼著從強國建設、民族復興中實現自身更好的發展。



劉藝良說，回歸祖國的二十五年，是澳門歷史上發展速度最快，發展質量最高，居民安全感、獲得感、幸福感最強的時期。他介紹說，澳門本地生產總值從1999年的519億澳門元增長到2024年的4033億澳門元，人均地區生產總值如今也居世界前列；澳門產業結構逐漸優化，經濟多元發展加快進步；在民生福祉方面，澳門全面實施從幼兒園到高中的免費教育，基本上實現了人人可上大學，還實現了醫療福利全民覆蓋。



劉藝良指出，澳門回歸祖國以來的輝煌成績，充分彰顯了“一國兩制”的顯著制度優勢和強大生命力。站在新的歷史節點上，澳門會順應時代發展潮流，主動思變，應變求變，更好地發揮“一國兩制”制度優勢，不斷打開澳門發展的新天地，讓祖國的這一顆掌上明珠更加燦爛。