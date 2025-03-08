中評花絮：香港代表會前3分鐘忙合影

會議開場前，代表們坐在座位，低調地互相幫忙拍合影，笑容滿面（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月8日電（記者 盧哲）3月7日下午，十四屆全國人大三次會議香港代表團舉行開放團組會議。會議議題是審議政府工作報告，審議全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法修正草案。中評社記者在現場看到，距離會議開始前半小時，代表們已經陸續入場。由於當天是難得的“允許帶手機”的一場會議，地點又是在充滿特色的大會堂香港廳，待人齊後，代表們紛紛抓緊會前準備的3分鐘，在座位低調又開心地拍照、合影，記錄難得的時刻。



實際上，香港團內的36位代表雖然來自香港各個界別，但因日常工作內容及香港的屬性特點，他們大多彼此熟悉。熟人之間一起“合影”“打卡”、記錄分享相處瞬間，可以說是香港人喜愛的文化。另一方面，這些代表們在社會工作中都有多重身份，而回香港傳達“兩會”精神更是他們作為代表的職責之一。因此適當的拍照記錄是他們在各自的社交媒體、甚至回港後宣講兩會精神時必備的“素材”。



最重要的是，兩會期間，日常的會議是不允許帶手機的。當天的開放團組會議是整個兩會期間難得的幾個“特例時間”之一，地點又是在富有特色和意義的人民大會堂香港廳，因此看到代表們紛紛滿面笑容抓緊開會前的三五分鐘在座位上互相拍照合影、甚至自拍記錄也是情有可原、十分理解了！