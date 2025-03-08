快評：王毅回應涉台問題鏗鏘有力毫不含糊

中評社快評/十四屆全國人大三次會議外交主題記者會昨（7）日上午在北京舉行，涉台問題是各方關注的焦點之一。中共中央政治局委員、外交部長王毅在回答相關提問時，鏗鏘有力、毫不含糊地表達了中國政府的涉台原則立場和態度，要點有以下幾個：



第一，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是大勢所趨、大義所在，“台獨”分裂只會玩火自焚，“以台制華”無異於螳臂擋車，中國終將統一，也必將統一。



第二，駁斥個別國家認為聯大2758號決議不等於一個中國原則、沒有明確台灣主權歸屬、沒有阻止台灣參與國際組織的論調，是公然挑戰聯合國權威和戰後國際秩序，十分荒謬和危險；散布這種論調的人應該補一補基本常識；強調台灣是中國領土不可分割的一部分，《開羅宣言》、《波茨坦公告》都明確規定要把日本竊取的台灣歸還中國，日本也宣布承認《波茨坦公告》無條件投降，這些都確認了中國對台灣的主權，構成戰後國際秩序的重要組成部分。



第三，台灣地區在聯合國的唯一稱謂是“中國台灣省”。1971年聯合國大會以壓倒性多數通過的第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，並立即將台灣當局的代表從聯合國及其一切機構中驅逐出去，這一決議徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕了製造“兩個中國”或“一中一台”的任何可能；台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。



第四，鼓吹“台獨”就是分裂國家，支持“台獨”就是干涉中國內政，縱容“台獨”就是破壞台海穩定。



第五，主權原則是聯合國憲章的基石，任何國家、任何人都不應搞雙重標準，尊重各國的主權和領土完整就應該支持中國實現完全統一，堅持一個中國就應該反對任何形式的“台獨”。

