商務部：美方以芬太尼為由對華加徵關稅沒根據

中評社北京3月8日電／商務部新聞發言人7日表示，近日發佈的《中國的芬太尼類物質管控》白皮書，向各界人士和國際社會全面、深入地介紹了中國的芬太尼類物質管控立場、舉措和成效。白皮書充分說明美方以芬太尼為由對中國產品加徵20%關稅是毫無根據的，是典型的保護主義、單邊主義和霸凌主義行徑。中方敦促美方糾正錯誤做法，客觀、理性看待和處理自身芬太尼問題，不要一味“甩鍋推責”。



有記者問，國務院新聞辦公室近日發佈了《中國的芬太尼類物質管控》白皮書。請問中國對易制毒化學品出口貿易有何規定？對管制的芬太尼類物質前體出口有何管理規定？商務部新聞發言人作出上述回應。



發言人表示，中國建立了完備的易制毒化學品法律體系和管理制度，形成以《易制毒化學品管理條例》為基礎，以《非藥品類易制毒化學品生產、經營許可辦法》《易制毒化學品購銷和運輸管理辦法》《藥品類易制毒化學品管理辦法》《易制毒化學品進出口管理規定》《易制毒化學品進出口國際核查管理規定》為支撐的法規體系。公安、商務、應急管理、衞生健康、海關、藥品監督管理等部門依照職責，對易制毒化學品的生產、經營、購買、運輸、進出口等各環節進行監管。



發言人介紹，中國目前已將4-ANPP、NPP、4-AP等5種芬太尼類物質前體列為易制毒化學品進行管理。在出口管理方面，根據相關法律規定，商務部會同公安部，對包括上述5種芬太尼類物質前體在內的易制毒化學品，實施嚴格的出口許可審批和國際核查。商務部審批出口許可證前，先由公安部通過聯合國國際麻醉品管制局的“出口前通知書系統（PEN）”，向進口國政府主管部門發送核查請求。商務部在收到公安部轉來的確認出口合法性的核查結果後，依法為相關企業辦理出口許可證。出口時，海關部門依據企業申報材料和提供的出口許可證，辦理通關手續。



發言人說，中國政府出台了《關於建立易制毒化學品信息化追溯體系的指導意見》，推進建立易制毒化學品產品標識和可追溯性監管制度，實現對其生產、經營、購買、運輸、進出口各環節的動態全程監控，積極預防、堅決打擊非法出口。同時，注重發揮行業協會作用，實行信用等級管理，促進企業自律。