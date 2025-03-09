林青代表答中評：報告強調兩岸融合發展實效

林青（中評社 海涵攝） 中評社北京3月9日電（記者 海涵）全國人大代表、山東省台灣同胞聯誼會副會長、青島市台灣同胞聯誼會會長林青在兩會期間接受中評社記者採訪，就政府工作報告涉台內容、台胞小微企業發展等議題分享觀點。林青指出，今年政府工作報告涉台論述在兩岸融合發展方面更進一步地強調了兩岸融合發展的實效，這意味著今後將更注重兩岸各方面政策落地的深度與廣度。此外，涉台論述也提到“增進兩岸同胞福祉”，這突出了對台胞民生和兩岸共同利益的重視。對於促進台胞小微企業的高質量發展，她提出，可以著眼於搭建綜合性信息平台、完善公共服務體系。



談及對政府工作報告涉台部分的總體印象，台灣省全國人大代表林青表示，中央對台大政方針是一以貫之的，在堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略這一大的行動指南、定海神針之下，堅持一個中國原則和“九二共識”是定海神針，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。大陸對台政策框架的延續性和戰略定力都體現在今年政府工作報告的涉台部分。



談及此次報告中的新表述——“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策”，林青表示，兩岸交流合作近四十年的成功經驗中最為重要的就是，大陸的經濟文化發展始終是兩岸經濟文化交流和發展的基石與引領。在這近四十年的交流發展中，我們有豐富的實踐可以上升到一定的制度安排。報告中提出“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策”，為兩岸進一步融合發展提供了更好的遵循，可以將兩岸經濟融合發展融入到大陸高質量發展的框架中；也是順應當前島內的要和平、要發展、要合作的主流民意，通過這一制度和政策的安排可以進一步擴大兩岸民間的各領域各層次的交流，讓兩岸同胞更多增進瞭解和共識，促進兩岸心靈契合。

