台積電赴美　連勝文：被美吃乾抹淨是時間問題

中評社台北3月8日電／台積電赴美投資設廠及設立研發中心，在藍營引起質疑聲浪，國民黨副主席連勝文7日晚發文狠酸台積電被“邀請”前往美國，認為對美國而言，“既然你民進黨有求於我、甚至要靠著我狐假虎威，那我就一定把你吃得死死的，吃乾抹淨也只是時間問題”、“台灣安全是否受影響都不是老美會考慮的事”。



中時新聞網報導，連勝文指出，希望台積電的廠不要蓋太快，否則等到所有投資擴廠計劃都完成後，“老美就有很大的誘因把台積電變成‘美積電′了！”



連勝文表示，事實上美國人要把台積電變成美積電，方法多的是，最簡單的就是在未來要求台積電分拆（spin-off）在美國的事業，成為另外一家獨立的美國公司，同時要求台積電釋股，引進美國股東，再組成完全由美方主導的董事會，而到時雖然台積電還是大股東，營收可以合併報表，甚至還可以認列售股所得，但這家新的美國公司就完全是由美國人主導了，搞不好還倒過頭來跟台積電搶生意。



連勝文說，老美做生意，很少像華人一樣，會有給人留餘地，或是留一點給別人吃的這種觀念，至少在我過去工作的場域當中，從來沒遇到過這種好人，永遠都是winner takes all（贏者全拿）！更何況像Trump這種從紐約不動產商戰中廝殺出來，以及他身旁一票由紐約避險基金，或美國大企業老闆所組成的內閣團隊，很難想像在他們的思維當中，會為台灣的利益考量。對老美而言，“既然你民進黨有求於我、甚至要靠著我狐假虎威，那我就一定把你吃得死死的，吃乾抹淨也只是時間問題。”



連勝文強調，比較大的疑慮是人才與技術外流的問題，老美的工程師現在的功力雖不見得符合台積電的需求，但是不要忘掉美國還有眾多工作非常努力的印度人、猶太人甚至大陸移民，而台積電在往後的日子當中，也不可能只送台灣的工程師去運作美國的新廠，勢必要聘用並訓練當地的人才，而這就提供了當地競爭者未來非常好的挖角機會。



連勝文表示，只要台灣在國際地緣政治上一面倒的傾向一方，結果就是被對方拿捏得死死的，只能令人予取予求。所以不論是我個人或是國民黨都持續主張，台灣應該在地緣政治中維持等距交往的一個平衡狀態，尤其是與台灣有重大利害關係的國家與區域，一定要創造一個和平友善的環境，這樣對台灣最有利，而且台灣也不會永遠受制於人，最怕就是當權者為了維護自己的權力及金錢利益，越走越偏，最終導致台灣變成活生生的冤大頭。