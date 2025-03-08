台積電赴美郭智輝沒掌握　藍委：快辭職別害人

中評社台北3月8日電／台積電去美國增加投資1000億美元，建置3座晶圓廠、2座封裝廠以及研發中心，“經濟部長”郭智輝7日坦言台積電“沒有來跟政府說這件事”。更以“蒙古症（現為唐氏症）”，比喻台積電與英特爾合資惹爭議。藍委許宇甄質疑，政府若未能事先掌握，除了失職恐怕也違反《公司法》相關規定。郭智輝如果還是抱持著“商人無祖國”的心態，應該早點辭職回去當總裁，不要留在“經濟部”害人。



中時新聞網報導，許宇甄質疑，台積電董事長魏哲家宣布在美投資1000億美元，這樣重大的決策，有沒有召開董事會討論？台灣政府是台積電最大單一股東，“國發會主委”是董事之一，前“行政院長”林全也是獨董，政府若未能事先掌握，除了失職恐怕也違反《公司法》相關規定。



許宇甄提醒，政府對台積電逕自宣布投資1000億美元不應輕視，也不該放水不管。根據《公司國外投資處理辦法》第5條規定，公司從事國外投資之金額逾新台幣十五億元者，應於投資前，填具申請書，並檢附文件，向主管機關申請核准。第6條還規定影響“國家安全”、對國家經濟發展有不利影響等，主管機關得不予核准。



許宇甄說，郭智輝事前不知，事後還用歧視語言恥笑英特爾，在“立法院”備詢更稱特朗普對台灣課高關稅不一定不合理，這樣吃裡扒外的部長不下台，台積電被美國搬空是遲早的事。



許宇甄批評，郭智輝身為台灣的“經濟部長”，無論任何國家、任何人要作出有損台灣利益的事，都應該要堅定立場為台灣產業、“國人”據理力爭，不該合理化對方的無理要求，郭智輝既然從總裁轉換跑道變成“部長”，就應該為全民設想，如果還是抱持著“商人無祖國”的心態，應該早點辭職回去當總裁，不要留在“經濟部”害人。



許宇甄提醒，魏哲家在“總統府”說明時，強調對台灣新增投資11條生產線，台積電晶圓廠一個廠有六條生產線，11條是興建兩個廠的量，台積電在美國要投資的是1000億美元，包含三個晶原廠、兩個封裝場、一個研發中心，對比之下，台灣的投資規模明顯小很多，對台灣的衝擊非常的大。



許宇甄認為，台積電赴美投資有他的商業考量，但這樣的投資計劃若對台灣造成“國安”威脅與經濟影響，“經濟部”不該貿然同意。但郭智輝自己的公司在美國也有不少投資，“經濟部”對於台積電這麼大規模的投資能否公正客觀審查？有沒有利益衝突問題？這些疑慮郭智輝部長應該要講清楚。台積電是台灣的“護國神山”，不該被人強迫遷移，“賴政府”應該要保護好台積電，才對得起“國人”。