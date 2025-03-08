朱立倫喊話民眾黨：二階連署是一起團結的時候

中評社台北3月8日電／藍綠罷免戰持續進行，民眾黨昨表態將協助國民黨，國民黨主席朱立倫8日受訪表示，二階要面對惡罷連署問題，“是大家一起團結努力的時候”。另朱立倫也說，已跟多位“立委”見面談過問政說明會方向，會以財劃法爭取經費以及替人民把關刪預算兩方向，向全民說明。



中時新聞網報導，台北市黨部今舉行“國父孫中山先生逝世百年緬懷紀念植樹”活動，朱立倫、台北市長蔣萬安以及北市黨部主委黃呂錦茹皆出席。朱立倫會後受訪，媒體皆關心罷免相關議題。



被問及藍營是否公投綁罷免，朱立倫指出，目前結論就是反廢死的公投，至於還會不會有其他的議題，目前沒有共識。朱立倫也說，過年後地方就已經先團體的方式，在各地做了一個暖身，最近他有跟很多“立委”談到問政說明會主題，主要方向是宣講因為通過財劃法，為地方爭取到的建設預算。另外國民黨為什麼刪減了很多可能造成貪污的預算，同時要爭取還錢於民、還假於民等民生議題，都希望透過問政說明會，讓大家肯定我們在地“立委”努力。



另被問及民眾黨內部對反罷免，因認為國民黨不爭氣而趨向保守，朱立倫則說，任何事情都是要自立自強，歡迎各界的鞭策跟鼓勵或是協助，但是最重要還是自己要努力。朱立倫說，謝謝民眾黨的朋友在第一階段已經有在幫忙，那其實現在關心的是第二階段反惡罷地方連署的問題，這可能都要大家一起來努力，二階段連署大概有兩個多月的時間，這個兩個多月的時間是大家一起團結的時候。



朱立倫強調，“國父”的精神最偉大的就是能夠放下小我，成就大我，團結一致。今對國民黨來講，唯有大家團結一致，讓理念能夠宣揚出去，同時讓“立法委員”都能夠受到受到大家的肯定。