黃英豪：香港推動民間外交大有可為

全國兩會在京召開，港區全國人大代表、黃乾亨黃英豪律師事務所首席合夥人黃英豪（圖片來源：受訪者提供） 中評社北京3月9日電（記者 林艷）全國兩會在京召開，港區全國人大代表、黃乾亨黃英豪律師事務所首席合夥人黃英豪表示，香港推動民間外交大有可為。他認為，香港可以充分發揮優勢，為國家拓展民間外交工作，為國家外交戰略提供“柔性支撐”﹐做出香港獨有的貢獻。



黃英豪表示，世界百年不遇之大變局，正在進入深化階段﹐國際政治﹑經貿﹑科技﹑文化等方面的大國競爭日益激烈和複雜多變。香港應該充分發揮與世界廣泛聯繫﹐利用國際化網絡、專業服務能力和文化包容性，加上“一國兩制”框架下具有獨特的政治、經濟和文化優勢，通過有系統、有策略、有針對性﹑多維度及持之以恒的民間外交工作，說好中國故事及香港故事，在非官方層面促進國際社會的理解與信任，為國家外交戰略提供“柔性支撐”﹐助力國家總體外交及共建人類命運共同體的宏偉目標。



黃英豪表示，在國家有關方面的高度重視以及香港特區政府的大力支持下﹐香港的民間外交工作正在努力開展並取得了很多成效。以其參加的民建聯為例﹐近年來﹐我們以民間政團的身份﹐組團到法國等歐洲國家以及東南亞多國交流﹐向當地的政商界人士﹐廣泛介紹中國近年以來的發展以及香港“由亂到治﹑由治及興”的最新情況﹐邀請他們多來中國內地及香港並達成了多項經濟和文化合作的共識。



黃英豪指出，不過﹐在開展上述工作的過程之中﹐我們也面臨著一些困難。主要是由於國際政治經濟環境的複雜多變﹐有時候難以全面瞭解和把握國家外交政策和發展目標﹔其次﹐由於資源有限﹐較難開展有系統和恒常性的民間外交工作﹐這也是大多數缺乏足夠資源的民間團體所遇到的普遍難題。另外﹐在調研中也發現﹐香港社會有部分人士對民間外交的的理解和支持度不高，導致活動的參與度和影響力受到一定的限制。

