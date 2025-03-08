藍反制罷免成效不佳白營轉趨保守？黃國昌否認

中評社台北3月8日電／民眾黨黨主席黃國昌今天到桃園參加活動時表示，台灣要面對、解決的事情太多了，呼籲賴清德好好做一點實事，強調民進黨發動的大罷免沒有正當性的基礎。



據報導，因藍營反制大罷免成效不佳，民眾黨轉趨保守，黃國昌否認，他說，自己看到相當驚訝，民眾黨內部完全沒有這樣的討論，怎麼會無中生有。他說，身為黨主席，從來沒有聽過這樣的話，更沒有參與這樣討論，用一些匿名的報導放話，要代表民眾黨發言，這不是很可取的現象。黃國昌說，民眾黨要深化台灣民主，守護台灣民主，反對綠色威權這件事情的立場從來沒有動搖過。



中時新聞網報導，黃國昌說，自己再度強調，目前台灣要面對、解決的問題真的太多了，特別是非常多基層的人民，不管生活、工作都面對相當的衝擊，現在是政府應該做實事的時候，也因此自己從農曆年一而再，再而三呼籲賴清德以台灣為念，以蒼生為念，好好做一點實事，不要一天到晚搞撕裂台灣的事情，特別是由民進黨所發動的大罷免，完全沒有正當性的基礎。



因藍營採取反廢死等公投反制，但可能來不及達到連署票數，擬採在“立法院”提案方式，因此需要民眾黨支持。黃國昌表示，重要的公共政策用公民投票，反映全民的意志，在台灣現行民主是非常好的方式。他提到，絕大多數台灣人民並不贊成廢死的政策。



對於是否與藍營合作，他說，需進一步在“立法院”相互討論，民眾黨保持開放態度，這一點沒有太大問題。他又說，需要跟國民黨找個時間坐下來，討論攸關多數台灣人民的問題。

