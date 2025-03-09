中評現場：農業部部長韓俊談糧食安全與鄉村

韓俊部長答記者問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月9日電（記者 郭至君）十四屆全國人大三次會議第二場“部長通道”採訪活動昨日上午舉行，農業農村部韓俊部長向在場媒體就糧食安全與鄉村振興等問題做了回應。



韓俊表示，去年，我國糧食產量首次邁上了1.4萬億斤的新台階，增產了221.8億斤。去年我們克服了比較嚴重的高溫乾旱、極端洪澇、超強台風等自然災害的影響，獲得了這麼一個好的成績，是高位基礎上的豐產穩產，農業豐收、糧食豐收的成績是來之不易的。1.4萬億斤攤到全國14億人頭上，人均就是500公斤，人均500公斤的占有量超過了世界的平均水平。我們現在的口糧主要是稻穀和小麥，長期以來我們的自給率都是超過95%，我們的穀物，不包括大豆的話，自給率也保持在90%以上，可以說做到了口糧絕對安全、穀物基本自給。應該說，口糧供給是充裕的。



糧食的產需還有一定的缺口，主要是缺飼料糧，所以說還需要通過進口來平衡國內糧食的供求。現在國內糧食的供求總的是平衡的，但還是一個緊平衡。今後隨著生活水平的提高，糧食的間接消費還會增加，口糧消費已經穩住了，還在穩中有降，但糧食總的消費還會呈一個增長的趨勢。



“我在兩個農業大省都工作過，吉林糧食產量是全國第四，安徽糧食產量全國第五。我有一些切身的感受，糧食產量要抓上去，要費很大的功夫，但是如果大家都不重視的話，要掉下來卻很容易。所以，現在不能輕言說我們國家的糧食已經過關了，我們從來不這樣說。我們作為一個14億人口的大國，必須靠自己來養活自己，別人是靠不住的，所以說糧食安全這根弦要始終綳緊。”韓俊說。



政府工作報告把糧食產量1.4萬億斤左右作為今年經濟社會發展主要預期目標之一，這充分體現了黨中央、國務院對確保國家糧食安全的高度重視，我們去年的糧食產量已經邁上了1.4萬億斤的新台階，我們也作了大量分析，這個邁上新台階是有技術支撐的、是有投入支撐的、是有政策支撐的。最近三年，我們國家的糧食產量平均已經超過1.39萬億斤，所以說確定1.4萬億斤左右的目標是經過嚴格科學論證的，經過努力也是可以實現的。

