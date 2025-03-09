兩會通道：部長帶兩塊濾膜展環保奇跡

生態環境部黃潤秋部長介紹環保成就（中評社 郭至君） 中評社北京3月9日電（記者 郭至君）3月8日上午，在人民大會堂北大廳舉行十四屆全國人大三次會議第二場“部長通道”集中採訪活動，生態環境部黃潤秋部長首先就“環保成績單”向在場中外媒體做了介紹。中評社記者留意到，黃部長從隨身的口袋里掏出了兩塊從北京市的大氣環境監測儀上取下的濾膜，以實際案例生動說明中國在環保工作上所做的努力。



黃潤秋說，“首先請大家看左邊這一塊，這塊是10年前的，也就是2015年的。因為它吸收了太多的PM2.5，所以是灰黑色的。這一年北京的PM2.5年均濃度是80.6微克/立方米，全年有46天是重度污染天。請大家再看右邊這一塊，情況就完全不一樣了，這是去年的，它是灰白色，去年北京的PM2.5年均濃度是30.5微克/立方米，全年PM2.5重污染天衹有一天。十年間，北京的PM2.5濃度從80.6降到了30.5，下降幅度達到62%。我們這個濾膜也從黑變到了白，北京的天空也從APEC藍、閱兵藍、冬奧藍，到今天北京藍漸成常態，我相信在座的各位記者朋友大多都有這個經歷。當然今天外面還有點輕度污染，這也提醒我們污染防治攻堅戰不能歇腳、不能停步，我們還要持續深入打下去。”



黃潤秋表示，和北京一樣，這十年全國的生態環境也發生了根本性、轉折性的變化。就拿去年來說，正如李強總理在政府工作報告裡，在總結去年工作的時候提到穩中有進，講“進”用了“四個新”，其中之一就是“生態環境質量有新改善”。我理解，這個新的改善特徵可以概括為“下30”、“跨90”。所謂“下30”，就是全國的PM2.5平均濃度去年降到了30微克/立方米以下，達到了29.3微克/立方米，這也是除了疫情期間的2022年以外，PM2.5全國年均濃度首次降到30微克/立方米以下，也大幅度超過了“十四五”所計劃的PM2.5濃度下降10%的目標，累計下降幅度達到16.3%。



再說“跨90”，講的是地表水的優良水質斷面比例跨過了90%這個門檻，達到90.4%，儘管同比只增加了1個百分點，但這是在高位上增加的，來之尤其不易。長江連續五年、黃河連續三年，幹流的水質達到了Ⅱ類及以上。

