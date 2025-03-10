李引泉答中評：香港要保護優勢 對國家重要

全國人大代表、招商局資本董事李引泉在參與兩會間隙接受了中評社記者採訪（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月10日電（記者 郭至君）全國人大代表、招商局資本董事李引泉在參與兩會間隙接受了中評社記者採訪，談了他對政府工作報告的一些感受和對香港國際金融中心發展的一些看法。他表示，印象最突出的是政府工作報告裡談到的5%的經濟增長。



李引泉說，5%的經濟增長跟過去比不算高，但是橫向跟其他經濟體算很高，在複雜多變的形勢下，實現這樣的增長也是很高的。這個增長大概對應的是1萬億美元，跟我們的歷史比相當於2000年的全國GDP總量，這是個相當大的數字。如果把這個量拿到國際上比較2024年的數據，也就是說我們的增長量相當於一個國家的經濟總量。所以說,從這些維度看的時候，5%的經濟增長是了不起的。



對於政府工作報告裡面涉港部分說到的“深化國際交往合作”，李引泉表示，我們國家改革開放40年，港澳一直是我們改革開放對外經貿合作的橋梁和窗口。港澳有“一國兩制”的優勢，它在對外交往方面有好多的便利和功能，所以對國家的整個的全球經濟戰略還是非常重要的，特別是在金融方面。



“比方說我們現在要實行外匯管制，還要推動國際人民幣的國際化，那麼在這一方面香港有非常重要的作用，我認為我們應該用好、發展好香港這個屬於我們自己的國際金融中心。”李引泉說，“比如，我們可以在香港建立一個國際人民幣的發行和回籠的機制，由人民銀行來建，這樣對香港、對國家都是有好處的，這一方面香港大有可為。”

