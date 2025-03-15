張文生答中評：報告涉台內容反映高度自信

廈門大學台灣研究院副院長張文生（中評社資料圖） 中評社北京3月15日電（記者 盧哲）廈門大學台灣研究院副院長張文生接受中評社記者專訪時表示，今年政府工作報告中涉台內容延續了對台政策的基本內容，既堅持了原則、立場，又把重心方在兩岸交流合作。反映了中共中央和國務院面對內外挑戰，既表現出了高度警惕，又保持了高度的自信。



張文生表示，今年政府工作報告中涉台內容延續了對台政策的基本內容，一是強調兩個堅持，堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略,堅持一個中國原則和 “九二共識”；二是兩個反對，堅決反對 “台獨”分裂和外部勢力干涉；三是完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策,深化兩岸融合發展,增進兩岸同胞福祉。我們既堅持了原則、立場，又把重心方在兩岸交流合作。反映了中共中央和國務院面對內外挑戰，既表現出了高度警惕，又保持了高度的自信。



張文生說，今年的政府工作報告涉台部分和去年相比並沒有太大的調整，也沒有太大的變化，基本的原則、基本的方向都維持了現行的對台政策。當然這反映了大陸方面對於現階段兩岸形勢的判斷，第一是認為，大陸仍然牢牢把握了兩岸關係的主導權和主動權。第二就是仍然相信現行對台政策是有效的、是正確的，也是必須堅持的。第三是說面對新形勢新變化，在具體的對台政策上還會有一些適時的調整，而這些調整建立在對台政策的基本框架之上，當然還要看看內外形勢的具體發展變化再做出判斷和決定。



同時，張文生指出，今年涉台論述部分針對兩岸經濟文化交流特別強調了“完善兩岸經濟文化交流合作的制度和政策”，這說明黨中央國務院對於兩岸經濟文化交流合作是非常重視的，而且也希望在經濟文化交流合作方面加大力度，能夠進一步擴大、進一步開放。這也是基於對現階段兩岸關係，兩岸經濟文化交流合作的現實情況做出的判斷，就是認為現階段的兩岸經濟文化交流在國內外形勢的影響下遭到了一些阻礙，面臨了一些困難，尤其需要進一步改善、完善相關的政策和制度。

