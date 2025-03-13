曹旭東答中評：報告涉港論述穩根基拓合作

中山大學粵港澳發展研究院副院長曹旭東教授（中評社資料圖） 中評社香港3月13日電（記者 袁曉麥）中山大學粵港澳發展研究院副院長曹旭東教授日前接受中評社記者專訪，解讀今年政府工作報告的涉港論述。曹旭東表示，現階段，香港已經築牢了維護國家安全的“防火牆”，迎來了良好的發展環境。現在香港要做的就是“拼經濟、謀發展、惠民生”，立足粵港澳大灣區，發揮對國際國內兩方面的更大作用。



今年政府工作報告涉港澳部分內容如下：我們要全面準確、堅定不移貫徹 “一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實 “愛國者治港”、“愛國者治澳”原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。



政策延續性凸顯治港戰略定力



針對政府工作報告涉港部分總體表述，曹旭東指出，今年報告涉港部分總體上沒有太多新的提法，表明中央的對港政策已經進入戰略穩定階段。他分析，現階段，香港已經築牢了維護國家安全的“防火牆”，迎來了良好的發展環境。現在香港要做的就是“拼經濟、謀發展、惠民生”，立足粵港澳大灣區，發揮對國際國內兩方面的更大作用。

