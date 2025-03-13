陳麗麗答中評：報告擘畫對台工作路線圖

中評社香港3月13日電（記者 段曉魯）閩南師範大學院圓山學院院長陳麗麗接受中評社記者採訪，就政府工作報告涉台部分予以解讀。她表示，《政府工作報告》涉台內容展現了大陸對台戰略方向的引領與政策的指引是穩定的、明確的、清晰的，展現了大陸對台方針政策的穩定性、一致性和延續性。同時，也擘畫了穩中有進的對台工作路線圖。



陳麗麗表示，2025年3月5日，十四屆全國人大三次會議在北京召開，國務院總理李強向大會作政府工作報告。《政府工作報告》涉台內容明確指出：“我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和‘九二共識’，堅決反對‘台獨’分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。”《政府工作報告》涉台內容簡明清晰，涵蓋意涵精深博大。



陳麗麗表示，《政府工作報告》涉台內容以“新時代黨解決台灣問題的總體方略”為核心，強調以“一個中國原則”和“九二共識”為基礎推進統一進程，體現了大陸對台工作的一貫性與延續性。新時代黨解決台灣問題的總體方略在黨的十九屆六中全會上首次提出，2022年3月正式寫入《政府工作報告》，10月寫入黨的二十大報告，內涵極為豐富、系統，已經完整包括推進祖國統一根本保證、歷史方位、戰略思路、大政方針、政治基礎、實踐途徑、根本動力、必然要求、外部條件、戰略支撐等重大理論和實踐問題，是新時代對台工作的根本遵循和行動指南。相較於往年，今年《政府工作報告》表述更注重“制度化方向”，通過完善兩岸經濟文化交流合作制度和政策，確保融合發展穩步推進。