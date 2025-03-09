中評花絮：人大全體會議上的港人熟面孔

大會現場。港區全國人大代表馬逢國作為大會執行主席，在主席台執行主席席就座（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月9日電（記者 盧哲）十四屆全國人大三次會議8日上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，聽取和審議全國人大常委會工作報告和最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。中評社記者在大會堂二樓，用鏡頭捕捉到了好幾位港人熟悉的面孔。他們為何會出現？



在主席台，記者抓拍到了港區全國人大代表馬逢國。他當天是作為大會執行主席，在主席台執行主席席就座。他的座位在總理李強的前排。據瞭解，主席團會議推選出的執行主席一般包括全國人大常委會委員長、副委員長、秘書長，各代表團團長，全國人大各專門委員會主任委員等。而馬逢國是全國人大香港代表團團長。



另一位港人熟悉的面孔，是全國人大常委李慧琼。她是全國人大代表，也是香港立法會議員，曾任民建聯主席，在香港政壇十分活躍。作為全國人大常委，在全國人大的全體會議上坐在主席台，十分順理成章。



還有一位港人的熟面孔，是全國政協副主席、香港前特首梁振英。他是主席台上較遲入場的一批人士。因為當天是全國人大的全體會議，最高人民法院、最高人民檢察院要作“兩高”報告，全國政協人士屬於列席會議。在會議期間，最高人民法院、最高人民檢察院向大會報告工作時，都會表示，“請大會審議，並請全國政協各位委員提出意見”。因此，作為列席會議的全國政協領導人，梁振英與其他全國政協副主席一同坐在主席台的後側。