中評現場：全國人大第二次全體會議審議報告

十四屆全國人大三次會議8日上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月9日電（記者 盧哲）十四屆全國人大三次會議8日上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，聽取和審議全國人大常委會工作報告和最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。習近平、李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等出席會議。



上午9時，會議開始。會議由大會主席團常務主席、執行主席李鴻忠主持。



李鴻忠首先說：各位代表，今天是“三八”國際勞動婦女節，讓我們以大會主席團的名義，向各位女代表、女委員、女工作人員，向全國各族各界婦女，向香港特別行政區、澳門特別行政區、台灣地區的女同胞和海外女僑胞，向世界各國婦女，致以節日的祝福和美好的祝願！



李鴻忠表示，今天的全體會議，應出席代表2929人，出席2869人，缺席60人，出席人數符合法定人數。現在開會。



當天的全體會議有三項議程。第一項議程是審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；第二項議程是審議最高人民法院工作報告；第三項議程是審議最高人民檢察院工作報告。



受全國人大常委會委托，趙樂際委員長向大會報告全國人大常委會工作。趙樂際在報告中指出，2024年是中華人民共和國成立75周年，是全國人民代表大會成立70周年。習近平總書記在慶祝全國人民代表大會成立70周年大會上發表重要講話，深刻闡述人民代表大會制度的光輝歷程、顯著優勢、寶貴經驗和實踐要求，為堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度提供了根本遵循。