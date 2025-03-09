中評觀察：從“兩高”報告看法治中國新亮點

十四屆全國人大三次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月9日電（記者 盧哲）3月8日，十四屆全國人大三次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。最高人民法院工作報告和最高人民檢察院工作報告提請十四屆全國人大三次會議審議。被俗稱為“兩高”報告的兩份工作報告是兩會期間備受關註的內容之一，因為其中記錄的系列數據是中國司法為民的註腳，凸顯中國法治建設的發展軌跡。中評社記者翻閱今年的兩份報告，認為其中有三大亮點。



第一，強調維護國家安全，劍指“台獨”。



最高人民法院院長張軍在最高人民法院工作報告中指出，2024年，最高人民法院結案32500餘件，各級法院結案4500餘萬件。其中，以嚴格公正司法維護國家安全和社會穩定。堅決維護國家政治安全。依法嚴懲顛覆分裂、滲透破壞、間諜竊密等犯罪。對宣揚“台獨”分裂主張、實施“台獨”分裂活動的楊智淵，以分裂國家罪定罪判刑，依法嚴懲不貸。



最高人民檢察院檢察長應勇在最高人民檢察院工作報告中指出，2024年強化檢察履職，促進更高水平平安中國建設。全年批准逮捕各類犯罪嫌疑人75.3萬人，提起公訴163.1萬人。報告強調，堅決維護國家安全，依法嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。貫徹《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，會同最高人民法院、國家安全部等制定依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見，堅決捍衛國家主權、統一和領土完整。